Courtois debuteert met 4-1 zege: “Normaal dat er bij een club als Real concurrentie is”

Thibaut Courtois mocht zaterdag na zijn debuut in doel bij Real Madrid met zijn nieuwe ploegmaats een 4-1 zege tegen het bescheiden Leganes vieren. De nul houden lukte de Rode Duivel dus niet. In de 24e minuut werd hij geklopt door Guido Carrillo, die vanop de penaltystip de 1-1 tegen de netten trapte.

Tot dan had Courtois geen bal moeten pakken en ook nadien mocht hij veelal werkloos toekijken hoe zijn ploegmaats in de tweede helft de klus klaarden. Gareth Bale (17e), Karim Benzema (48e en 61e) en Sergio Ramos (66e pen) namen de Madrileense doelpunten voor hun rekening. Met negen op negen is Madrid voorlopig alleen leider, Barcelona kan zondag opnieuw langszij komen. Stadsrivaal Atletico is zijn maximum al kwijt na een 2-0 nederlaag bij Celta Vigo.

“Ik ben heel blij met deze zege en dit debuut”, reageerde Courtois. “Ik ben tevreden dat ik nu voor Real speel, het is de beste club van de wereld. In Bernabeu voor de supporters van Real spelen is heel speciaal. Ik stond hier al eerder op het veld, maar dan bij de tegenstander (Atletico). Dit is helemaal anders.”

“Ik heb anderhalve maand niet gespeeld, maar voelde me snel weer thuis op het terrein. Veel werk heb ik niet gehad, maar wat ik most doen deed ik goed. Jammer van die strafschop, maar dat is het leven.”

“Dat ik hier niet zeker ben van een basisplaats, is normaal. We hebben drie goede doelmannen en alle drie doen we er elke training alles aan om de keuze voor de trainer zo lastig mogelijk te maken. Hij is de baas, hij beslist. Bij een club als Real is het normaal dat er voor elke positie concurrentie is.”

Over het WK overheerst bij Courtois nog de ontgoocheling om de gemiste finale. “Een beetje toch. Maar Frankrijk heeft verdiend gewonnen, daar moeten we mee leren leven. Natuurlijk blijft er wel ontgoocheling als je zo dicht komt bij de grootste titel die je als voetballer kan winnen.”