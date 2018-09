Verenigde Staten trekken definitief streep door 300 miljoen dollar aan hulp voor Pakistan

Het Amerikaanse ministerie van Defensie schrapt 300 miljoen dollar aan militaire hulp voor Pakistan. Het land onderneemt te weinig “beslissende acties” tegen radicale rebellen die oorlog voeren in Afghanistan en vaak hun toevlucht zoeken in safe havens aan de grens in Pakistan, zo zegt Pentagon-woordvoerder luitenant-kolonel Koné Faulkner.

Het geld maakt deel uit van de zogenaamde Coalition Support Funds (CSF). Amerikaans president Donald Trump had in januari al aangekondigd dat hij de veiligheidsbijstand aan Pakistan zou bevriezen wegens het gebrek aan maatregelen tegen de radicaalislamitische taliban in Afghanistan en het met haar verbonden Haqqani-netwerk.

De Amerikaanse defensieminister James Mattis kon de hulp deze zomer wel alsnog toekennen als hij concrete daden van de Pakistaanse regering zag. Hij besliste echter om het pakket definitief niet toe te kennen. Volgens Faulkner wordt het geld aangewend om “andere dringende prioriteiten” aan te pakken.

Volgens de woordvoerder van het Pentagon komt het totale bedrag aan Amerikaanse hulp dat Pakistan dit jaar misloopt op 800 miljoen dollar. Eerder dit jaar besloot het Amerikaanse Congres al om een CSF-schijf van 500 miljoen dollar te blokkeren.

Het nieuws komt er in de aanloop naar een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en generaal Joseph Dunford, de hoogste officier binnen het Amerikaanse leger, aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.