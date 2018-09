Explosies op militaire luchthaven nabij Damascus

Op een militaire luchthaven in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag hevige explosies voorgedaan. Het Syrische observatorium voor de mensenrechten zegt dat het “waarschijnlijk om een Israëlische raketaanval” gaat. Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana veroorzaakte een kortsluiting in een opslagplaats voor munitie mogelijk de ontploffingen.