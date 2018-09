Belg (50) komt om na zwaar ongeval in Spanje, vijf gezinsleden gewond

Een Belg van 50 jaar is zaterdagavond om het leven gekomen na een verkeersongeval op de Spaanse A66-snelweg. Vijf gezinsleden, die allemaal in dezelfde auto zaten, raakten gewond. Een meisje van 17 verkeert in kritieke toestand, zo meldt de Spaanse nieuwssite Hoy.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 19 uur op de A66 in Almendralejo (Extremadura), in het oosten van Spanje. Het Belgische gezin reed volgens de Spaanse civiele bescherming op het moment van het ongeval richting Gijon. Het is voorlopig onduidelijk wat er precies misgelopen is.

Een 50-jarige man kwam om het leven, een zeventienjarig meisje is er erg aan toe en een vrouw van 40 liep verwondingen op in het gezicht. De drie andere inzittenden, jongens van respectievelijk 20, 18 en 6 jaar, kwamen er met lichte verwondingen van af.