Vrouw met mes steekt meerdere personen neer in Italiaans museum: één dode

Het Museo Civico in Canneto sull’Oglio. Foto: google street view

In Canneto sull’Oglio, in het noorden van Italië, heeft een vrouw zaterdag vier mensen verwond met een mes. Een van de slachtoffers overleed later aan haar verwondingen, zo melden lokale media op basis van de politie.

De vrouw viel zaterdag het personeel en de bezoekers van een museum in de kleine gemeente in de provincie Mantua aan met een mes. Daarbij richtte ze dodelijke verwondingen aan bij een 54-jarige vrouw die in het museum werkte. Nog drie anderen raakten gewond.

Volgens lokale media is de daderes een 58-jarige Poolse verpleeghulp. Ze zou met psychische problemen kampen.