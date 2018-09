Perbet en Niane doen Rezaei al vergeten bij Charleroi, 0 op 18 voor uitermate zwak Moeskroen

Ze kunnen opnieuw lachen in Charleroi. De Carolo’s wonnen de Henegouwse derby tegen Moeskroen met 3-1, zagen zowel Perbet als nieuwkomer Niane scoren en het stadion ging helemaal uit zijn dak toen Massimo Bruno voor het eerst mocht invallen

De Henegouwse derby tussen Charleroi en Moeskroen kondigde zich aan als eentje in mineur. Slechter konden beide ploegen namelijk amper beginnen aan het seizoen. Charleroi haalde amper 3 op 15, terwijl Moeskroen zelfs nog geen enkel punt wist te behalen. De Carolo’s reageerden op de laatste dag van de mercato met de transfer van Niane, Bruno, Henen en Angella, terwijl Moeskroen hun trainer Frank Defays al op de keien zetten na vijf verliespartijen. Er hing een crisissfeertje op Mambourg.

Felice Mazzu gooide Adama Niane onmiddellijk voor de leeuwen bij de thuisploeg en hield Massimo Bruno als joker op de bank, terwijl Laurent Demol – interim bij Moeskroen – ook Mbaye Leye liet debuteren. Leye wilde graag nummer 9, maar dat was al bezet, dus loste Moeskroen dat wiskundig op: 1+8 in plaats van 18 stond er op zijn rug.

Moeskroen schiet niet op doel

Na het vertrek van Kaveh Rezaei was Charleroi aanvallend onthoofd, en dat was er het eerste half uur aan te zien: geen enkele kans langs beide zijden. Maar dan heb je Jérémy Perbet, die duikt telkens op als een duiveltje uit een doosje, ook nu weer. Gholizadeh ging voor een keer buitenom bij Katranis, Werner redde zijn eerste poging, maar in de herneming dook Perbet de bal in doel. Het was het sein voor Charleroi om Moeskroen dood te knijpen: Niane trof een minuut later Werner op zijn weg, maar enkele minuten later trof de nieuwe Malinese spits wel raak. 2-0, en de match leek al gespeeld. Moeskroen trapte niet een keer op doel voor rust, Penneteau – al de derde keeper die Mazzu dit seizoen gebruikte – liep zich dan maar wat warm.

Rezaei op scorebord

En Moeskroen moest de kelk tot de bodem ledigen, er was nog maar pas afgetrapt na rust of Vojvoda gleed een voorzet van Niane in eigen doel. 3-0, en niemand sprak nog over Rezaei. De Iraniër zat in de tribune – zijn naam stond bij het afroepen van de ploegen zelfs nog op het scorebord als nummer negen in plaats van die van Niane – en zag Charleroi verder domineren. En Moeskroen sukkelde verder, Werner vergat zelfs even dat hij zijn handen buiten de zestien niet mag gebruiken – geel was zijn deel.

Bij Charleroi mocht Massimo Bruno nog invallen, het stadion ging uit zijn dak voor de recordtransfer van de Carolo’s. De winger – die vrijdag nog meetrainde bij Leipzig – trof was gretig en trof al snel drie keer Werner op zijn weg.

Uiteindelijk slaagde Moeskroen er zelfs nog in te scoren, Pierrot kopte een hoekschop binnen – al ging scheidsrechter Lardot toch even de videoref raadplegen wegens een vermeende duwfout. Het bleek een pleister op de wonde, het trainersontslag bij Moeskroen had niet het gewenste effect. Bij Charleroi kunnen ze opgelucht adem halen.