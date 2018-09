Belgian Cats winnen in Valencia maar zien drie speelsters geblesseerd uitvallen

De tweede wedstrijd van het internationaal tornooi in het Spaanse Valencia bracht voor de Belgian Cats versus Letland een knappe overwinning (61-53). De tol was echter zwaar. Emma Meesseman (voet), Antonia Delaere (voet) en Kim Mestdagh (kuit) moesten met blessures vroegtijdig het parket verlaten.

Vooral het enkelletsel van sterkhouder Meeseman lijkt ernstig. Oorzaak van al dat Belgisch leed was enerzijds het potige Letse spel en anderzijds de lakse Spaanse arbitrage. Met ook nog Ann Wauters (knie) niet wedstrijdfit heeft bondscoach Philip Mestdagh drie weken voor de start van het WK (22 tot 30 september in Tenerife) een pak zorgen aan het hoofd.

“Maandag is er onderzoek in België en weten we meer over de ernst en de inactiviteit van het trio geblesseerde speelsters,” gaf de medische staff in Valencia mee.

De Belgian Cats hadden de ganse wedstrijd de leiding op het scorebord. Via Julie Allemand, Emma Meesseman en Marjorie Carpréaux ging het na 18-8 naar een 30-19 Belgische bonus halfweg. Het derde schuifje was via Anete Steinberga (ex-Castors Braine) voor Letland. Een Letse remonte was achter niet aan de orde. van 37-23 en 40-31 ging het via Jana Raman, Hanne Mestdagh en Julie Vanloo naar 56-49. Op 58 seconden van het einde viel Emma Meesseman echter geblesseerd uit. Het zette op de knappe Belgische zege jammer genoeg een domper.

Volgende week vrijdag (Luik) en zaterdag (Vilvoorde) oefenen de Belgian Cats opnieuw tweemaal en tegen Turkije.

België - Letland 61-53

België: (22 op 59 shots, waarvan 6 op 23 driepunters, 11 op 14 vrijworpen en 14 fouten) K. MESTDAGH 0-0 , DELAERE 20 , MEESSEMAN 6-9, LINSKENS 6-2, ALLEMAND 2-2, Nawezhi 0-0, Carpréaux 6-5, Resimont 2-0, H. Mestdagh 3-5 Grzesinsi 0-0, Vanloo 3-3, Raman 0-5

Kwarts: 18-8, 12-11, 10-12, 21-22