Nog nooit zoveel brieven voor ‘Boer zkt Vrouw’ kandidaten

Nooit eerder in de geschiedenis van ‘Boer zkt Vrouw werd’ zo massaal gereageerd. Meer dan 1.500 vrouwen staan te popelen om honingwijnboer Bjorn, cowboy Jan, zorgboer Jitse, olijfboer Manu en melkveeboer Jeroen te ontmoeten. Meer dan 1500 vrouwen wilden niets liever dan ‘hun’ Belgische boer uit het buitenland te leren kennen.

Bij aanvang van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen wisten de boeren niet dat hun oproep zoveel succes kende. Het nieuws sloeg dan ook in als bom. Vooral cowboy Jan, die in Australië woont, kreeg maar liefst 789 brieven en pakjes toegestuurd. Het duurde twee dagen voor de cowboy zich door de berg post had geworsteld om een tiental schrijfsters uit te nodigen voor een speeddate.

Hoe dit allemaal zal aflopen? Dat krijg je te zien op maandag 3 september in een extra lange aflevering van Boer zkt Vrouw- De Wereld Rond. Daarin is onder meer te zien hoe de boeren aankomen in hun thuisland België en meteen overdonderd worden door de vrouwelijke kandidates. Of de boeren effectief de liefde vinden, zullen we pas te zien krijgen in het najaar.

Honingboer Bjorn in Canad Foto: VTM

Cowboy Jan in Australië Foto: VTM

Melkveeboer Jeroen in Duitsland Foto: VTM

Olijfboer Manu in Zuid-Afrika Foto: VTM