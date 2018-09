Elise Mertens in dubbelspel vlot naar achtste finales US Open

Elise Mertens en Demi Schuurs hebben zich zaterdag in Flushing Meadows (New York) vlot voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst. Het Belgisch-Nederlandse duo maakte in 1 uur en 7 minuten met 6-4 en 6-0 korte metten met de Russinnen Vitalia Diatchenko en Margarita Gaspartan.

Om een plaats in de kwartfinales gaan Mertens en Schuurs, die het zevende reekshoofd vormen, het hardcourt op voor een duel tegen de Chinese Hsieh Su-Wei en de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Zij schakelden de Servische Nina Stojanovic en de Hongaarse Fanny Stollar met 6-4 en 7-6 (7/5) uit.