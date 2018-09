Stoffel Vandoorne na traagste tijd: "Een stap vooruit maar de race wordt moeilijk"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed vandaag tijdens de kwalificatie de traagste tijd. Ook de race belooft voor Vandoorne en McLaren erg moeilijk te worden.

"Het was vandaag tijdens Q1 extreem close, er zaten maar liefst tien wagens binnen ongeveer twee tienden van elkaar," blikt Vandoorne terug. "We hebben misschien niet het maximaal haalbare gehaald uit onze slipstream die we probeerden. Er was de mogelijkheid om naar Q2 door te stoten dus het is jammer dat we er net niet in slaagden, het scheelde maar enkele honderdsten."

"Aan de andere kant leek zoiets gisteren enorm veraf. We hadden gisteren een erg grote achterstand tegenover onze voorliggers, dus vandaag was een stap vooruit."

"We deden enkele drastische wijzigingen in vergelijking met gisteren en het ging duidelijk de goede richting uit. Het gevoel in de wagen is min of meer hetzelfde maar we wonnen wat snelheid op de rechte stukken. We hebben vandaag duidelijk wat vooruitgang geboekt."

Ondanks zijn traagste tijd zal Vandoorne morgen als zeventiende op de grid staan. Verschillende rijders hebben immers een gridpenalty gekregen, al zal dat de race voor Vandoorne niet eenvoudiger maken.

"We zullen zien wat we morgen kunnen doen," blikt Vandoorne vooruit naar de race. "Er wacht ons nog heel wat werk en we bevinden ons niet waar we horen te staan. Ik verwacht dan ook een erg moeilijke race. Hier inhalen is nooit gemakkelijk. De race zal enorm lang zijn en op strategisch vlak kunnen we niet veel doen, het is immers een race met slechts één pitstop."

"Er zijn enkele rijders die een gridpenalty krijgen en die zich daardoor niet op hun gebruikelijke positie bevinden. Om punten te behalen weten we dat we steeds wat geluk nodig hebben of dat er iets moet gebeuren. Hopelijk is het dan ook een race vol met actie."

