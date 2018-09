Vierde wereldtitel voor Zwitserse Ryf op Ironman 70.3, twee Belgen snelste van hun leeftijdscategorie

De 31-jarige Daniela Ryf heeft haar wereldtitel op de Ironman 70.3 verlengd. Zaterdag was de Zwitserse in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth de snelste na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km hardlopen, goed voor een chrono van 4u01:13. Na 2014, 2015 en 2017 is het haar vierde goud.

Ryf was ook al drievoudig wereldkampioene op de volledige Ironman (2015, 2016 en 2017). Zaterdag hield ze de Britse Lucy Charles (4u04:59) en de Duitse Anne Haug (4u07:22) achter zich. Er was geen enkele Belgische deelneemster in competitie in Nelson Mandela Bay.

Bij de amateurs daarentegen mochten twee Belgische triatletes de tricolore vlag hijsen: Sara Van de Vel was de snelste in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar, met een tijd van 4u32:44. Liesbeth Leysen kaapte dan weer het goud weg bij de 45-49 jaar, met een chrono van 4u56:18.

De Ironman 70.3 bij de mannen, met de Belgen Pieter Heemeryck en Kenneth Vandendriessche onder de deelnemers bij de elites, vindt zondag plaats.