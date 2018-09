Westerlo gaat mee aan de leiding na zege bij OHL

Westerlo heeft zijn tweede zege van het seizoen beet. De Kemphanen wonnen op het veld van OHL met duidelijke 1-3 cijfers. Zo gaat Westerlo samen met Lommel aan de leiding in de Proximus League, al heeft die laatste wel nog een wedstrijd achter de hand. Voor Westerlo scoorden Abrahams, nieuwkomer Ghandri en Naessens. Een opsteker voor Westerlo, na de pijnlijke bekerexit eerder deze week.

Westerlo nam de bovenhand in de wedstrijd net voor rust, toen Kurt Abrahams in minuut 42 de bal onder doelman Thamsatchanan de schuiven. De 0-1 was meteen ook de ruststand. Yannick Aguemon bracht de thuisploeg net voor het uur weer langszij: 1-1.

Het teken voor Westerlo om aanwinst Nader Ghandri in te brengen, deze week nog maar overgekomen van Antwerp. De Algerijn bedankte meteen voor het vertrouwen en zette op minuut 63 de 1-2 op het bord. Vijf minuten later besliste Jens Naessens het duel: 1-3 eindstand.

Door deze zege heeft Westerlo zeven punten, dat zijn er even veel als leider Lommel. Dat speelt later dit weekend nog tegen Roeselare. OHL blijft achter met 6 op 12 en staat vierde.