Verdachte steekpartij Amsterdam-Centraal had terroristisch motief

De negentienjarige Afghaan die vrijdag twee personen neerstak in het Centraal Station in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, handelde met een terroristisch motief. Dat is gebleken uit de eerste verklaringen van de verdachte, zo maakte de gemeente Amsterdam zaterdag bekend.

Bij de steekpartij raakten twee Amerikanen zwaargewond. Volgens de politie waren het wellicht willekeurige slachtoffers.

De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie. Hij raakte gewond aan zijn onderlichaam en werd aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief in beeld te brengen.