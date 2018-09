Sven Nys waarschuwt Van Aert en Van der Poel: “We gaan het hen niet gemakkelijk maken”

Op de Balenberg in Baal stelde Telenet-Fidea zaterdagmiddag zijn twaalf renners voor aan pers en publiek. Met zeven profs, onder wie kopmannen Toon Aerts, Quinten Hermans, Corné van Kessel en Lars van der Haar, wil de ploeg van Sven Nys vooral in de breedte scoren en het “de grote twee”, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, regelmatig lastig maken. Voorts telt het team twee beloften en drie vrouwen.

Met Mathieu van der Poel en Wout van Aert heersten vorig seizoen andermaal dezelfde twee toppers in het veld. Lars van der Haar wist hen één keer een klassementscross te ontfutselen, de DVV Verzekeringen Trofee in Ronse, en daarnaast behaalden Corné van Kessel en Toon Aerts overwinningen in niet-klassementscrossen en een pak ereplaatsen.

“Ik ben heel tevreden over de regelmaat van mijn renners vorig seizoen”, stelde teammanager Nys. “We hebben met Fleur Nagengast en Tom Pidcock de eindwinnaar in twee klassementen, de Wereldbeker bij de beloften (vrouwen en mannen) en voorts hebben mijn andere renners heel regelmatig gepresteerd. Maar liefst zes renners staan in de top tien van de UCI, dus dat zegt heel wat over de sterkte van dit team. We pakten een paar leuke overwinningen en behaalden vooral veel podiumplaatsen. Dit is een hechte groep, die heel veel plezier maakt, maar serieus is wanneer het serieus moet zijn en we kijken er naar uit om een nieuw seizoen te beginnen.”

“Niet aangeven dat je voor plek drie rijdt”

Er staat een nieuwe winter voor de boeg, te beginnen met de Brico-cross in Geraardsbergen. Trainer Kris Wouters is ambitieus. “Iedereen is heel voorzichtig in zijn uitspraken op deze voorstelling, maar ik vind dat elke renner best wat meer ambitie mag tonen. Natuurlijk botsen we op Wout en Mathieu. Maar het is niet omdat zij aan de start staan, dat je vooraf al moet aangeven dat je voor plek drie rijdt. Als je dat zegt, moet je niet starten. Onze jongens moeten de ambitie hebben om hen het vuur aan de schenen te leggen, elke wedstrijd moet gereden worden. We blijven realistisch, maar we gaan wel ons best doen, we moeten wel durven en elke gelegenheid die zich voordoet om te winnen of op het podium te staan, moeten we grijpen.”

Nys beaamt dat de ploeg best wel ambitieus is. “Ik denk dat we de voorbije twee jaar een mooie evolutie hebben doorgemaakt, we evolueren in positieve richting en we moeten onze sterkte in de breedte ook blijven uitspelen. Ik denk dat elke renner innerlijk zeker ambitieus genoeg is, dat ze die leeuw op hun trui willen tonen, maar dat elk van hen gewoon voorzichtig is in zijn uitspraken. We moeten respect hebben voor de twee fenomenen in de cross, maar wees gerust, we gaan hen zeker en vast proberen te verslaan en het hen niet gemakkelijk maken.”

Foto: BELGA

Toon Aerts wil zich niet zomaar gewonnen geven

Toon Aerts pakte vorig seizoen éen zege, de jaarmarktcross in Niel en verzamelde daarnaast een karrevracht ereplaatsen. “De lat mag dit seizoen iets hoger liggen”, klinkt het.

Tweede, derde, vierde en één overwinning voor Toon Aerts in het seizoen 2017-2018. “Ik ben heel tevreden met die regelmaat”, stelde hij op de ploegvoorstelling in Baal. “Ik sloot het seizoen af als derde in de UCI-ranking. Dat wil wat zeggen en tegen die grote twee is het ook niet gemakkelijk. Maar natuurlijk een overwinning smaakt heel zoet. In het seizoen 2016-2017 kroonde ik me tot Europees kampioen, won ik in Baal en Niel. Als je kan proeven van de overwinning, dan is dat toch veel fijner dan een derde, vierde of vijfde plaats. Dus ik wil me zeker iets meer tonen dit jaar, misschien wat meer risico nemen om die zege te pakken. Vorig seizoen was ik er soms dicht bij, maar het moet ook allemaal een beetje samenvallen om Wout of Mathieu te kloppen.”

Ploegleider Kris Wouters roemt zijn poulain. “Hij start nu zijn vierde seizoen bij de profs en hoort nu bij de drie à vier beste crossers van de wereld. Toon moet zeker kunnen meestrijden voor het eindpodium in de klassementen. Bovendien straalt hij vertrouwen uit en neemt hij zijn status op in de ploeg. Ik verwacht hem iets later in de winter, want hij is van nature wat beter als hij wat crossen in de benen heeft en de crossen ook iets lastiger worden door het weer.”

Zelf wil Aerts vooral top zijn vanaf november. “Ik sta momenteel derde in de UCI-ranking en het zal moeilijk worden om die plek te verdedigen, maar ik ga het wel proberen. De eerste crossen zullen wellicht nog over een heel droog parcours gaan, en aan hoge snelheid, zelf houd ik meer van een zware cross, met wat modder. Ik hoop top te zijn vanaf november en dat niveau aan te houden tot februari en het Wout en Mathieu af en toe moeilijk te maken.”

Foto: BELGA

Lars van der Haar wil “kutseizoen” vergeten

Lars van der Haar wil in het nieuwe veldritseizoen meer meedoen voor de overwinning. De Nederlander kende geen al te beste winter vorig seizoen, maar hoopt nu dat alle ongemakken voorbij zijn.

Van der Haar won vorig jaar de DVV Verzekering Trofee en de Nacht van Woerden. Daarna verzamelde hij nog heel wat derde plaatsen, onder meer op de Koppenberg, in Zonhoven, Ruddervoorde en Boom, maar meespelen voor de overwinning deed hij niet meer echt en ziekte en ongemakken speelden hem parten de rest van het seizoen. “Kut. Zo kan je vorig jaar eigenlijk wel samenvatten”, wond hij er geen doekjes om. “Ik begon goed, maar ik kon die lijn niet doortrekken. Ik werd ziek, hervatte wellicht te snel en dan loop je constant achter de feiten aan. Gelukkig werd ik dan nog vijfde op het WK, dat was wel leuk om het jaar positief af te sluiten, maar ik had er wel meer van verwacht. Dit jaar moet beter.”

Trainer Kris Wouters heeft er alleszins vertrouwen in. “Al die pech, onzekerheden en fysieke ongemakken zijn nu achter de rug. Lars geeft momenteel blijk van veel vertrouwen. Hij heeft goede testen afgelegd en is terug op zijn niveau.”

“Ik denk dat ik nu een heel goede basis heb”, zegt hij zelf, “een zorgeloze zomer in de benen heb waarin ik goed heb kunnen trainen en me goed heb kunnen verzorgen. De stage met de ploeg was ook heel goed, we hebben goed kunnen werken. Ik voel me in orde en als ik opnieuw op een manier zou kunnen crossen zoals in oktober en november vorig jaar, dan zou ik heel blij zijn. Ik wil graag weer bij die uitdagers horen die het Wout en Mathieu moeilijk maken.” .

Quinten Hermans wil bevestigen

"Quinten Hermans was één van de revelaties van vorige winter", roemde trainer Kris Wouters zijn poulain op de ploegvoorstelling van Telenet-Fidea Lions. "De voorbije zomer zette hij ook nog eens grote prestaties neer. Hij heeft een grote stap vooruit gezet.

"Dat is leuk om te horen", reageerde de tweedejaarsprof. Hermans won vorig jaar de DVV Verzekeringen Trofee in Lille en werd derde in Baal, voorts liet hij ook heel wat mooie ereplaatsen optekenen. De voorbije zomer pakte hij een ritzege in de Ronde van Wallonië en werd hij tweede in het eindklassement, in dezelfde tijd als winnaar Tim Wellens. "Ik heb mezelf daar ook wel verbaasd", aldus de Limburger. "Het is jammer dat ik net naast de eindzege greep, maar Tim kende het reglement blijkbaar nog iets beter en dus is hij eindwinnaar. Al is het natuurlijk wel een grote eer om na zo'n naam tweede te eindigen."

De renner vreest niet dat hij zich geforceerd heeft in de zomer. "Neen, want ik heb niet te veel getraind, ook de nodige rust ingelast en heb echt wel opgebouwd richting de winter. Ik vrees niet voor een terugval, ik hoop gewoon dat ik een stap vooruit heb gezet, het goede van vorig jaar kan bevestigen en ik wil er graag al meteen van bij de start van het seizoen staan."

"Ik heb redelijk wat UCI-punten te verdedigen in de crossen in Amerika. Dus hoop ik daar al meteen mooie resultaten te rijden en de lijn van vorig jaar door te trekken. Daarna verging het me toen iets minder, maar ik weet wat ik toen fout heb gedaan en ga daar lessen uit trekken. Ik wil mooie crossen rijden, af en toe zo kort mogelijk eindigen bij de grote twee en als ze er eens niet bij zijn in een cross, proberen de overwinning mee te pakken."