Federaal parket start onderzoek naar Belgische zakenman die dood werd aangetroffen in Moskou

Brussel -

Het federaal parket is een onderzoek gestart naar de dood van de Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman in Moskou. Het dossier is gefederaliseerd om in eerste instantie zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Dat is vrij standaard bij verdachte overlijdens in het buitenland, zo is vernomen bij het federaal parket. Het parket heeft op dit moment nog geen aanwijzingen voor kwaad opzet. “We zitten nu in volle informatievergaringsfase”, klinkt het.