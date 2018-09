Dochter McCain, Obama én Bush delen sneer uit naar Trump op begrafenis John McCain

Brussel - Een opvallend moment op de begrafenis van de Amerikaanse senator John McCain: zijn dochter sneerde naar president Trump tijdens haar toespraak. "Het Amerika van John McCain moest niet opnieuw groot gemaakt worden, Amerika was altijd al groot", zei Meghan McCain, duidelijk verwijzend naar de 'Make Amerika Great Again'-slogan van Trump. De steek naar de huidige president werd onthaald op een luid applaus.

President Trump was niet aanwezig op de begrafenis in Washington, op vraag van de familie van McCain. De twee lagen vaak in de clinch en Trump beledigde McCain meermaals. Zijn dochter Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren wel aanwezig op de uitvaartplechtigheid.

Ex-presidenten en politieke tegenstanders Barack Obama en John McCain spraken op de dienst en deelden ook een sneer uit naar Donald Trump. “John kwam op voor een vrije en onafhankelijke pers. Dat is van levensbelang voor onze democratie”, aldus Obama. Een duidelijke verwijzing naar Trumps aanvallen op de media. Verder zei hij dat McCain begreep dat ‘Amerikaan zijn’ niet wordt bepaald door je afkomst of uiterlijk, maar “door het credo dat iedereen gelijk is”. Een onmiskenbare uithaal naar Trumps migratiebeleid.

Tijdens zijn speech zei Bush ook enkele dingen die geïnterpreteerd kunnen worden als sneer naar Trump. “John respecteerde de waarde van ieder leven, een waarde die niet stopt aan de grens en niet uitgewist kan worden door dictators”, klonk het onder meer.