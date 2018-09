Onderwijsrel: De Wever en Crevits kibbelen, experts hekelen “falend beleid”

Een onderwijsrel binnen de Vlaamse politiek: N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft een stevig sneer uitgedeeld aan regeringspartner CD&V naar aanleiding van de teruglopende kennis van Vlaamse scholieren. “We moeten de onderwijslijn van N-VA doordrukken”, klinkt het. Onderwijsminister Crevits (CD&V) bijt echter van zich af. Ondertussen hekelen deskundigen het “falend beleid” rond het thema.

“Na lectuur over de achteruitgang van het Vlaams onderwijsniveau staat het voor mij vast: we moeten de onderwijslijn van N-VA volgende legislatuur sterker doordrukken”, schrijft De Wever op Twitter. Het is een reactie op berichtgeving in Het Laatste Nieuws dat leerlingen steeds minder weten als gevolg van een dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.

“Historische oplossingen”

Vlaams Onderwijsminister Crevits vindt de reactie van De Wever opmerkelijk en slaat terug. “Vreemde tweet na vier jaar samen regeren en ‘historische’ oplossingen vinden, waarbij N-VA nooit nalaat hun grote aandeel te benadrukken”, bijt ze van zich af. “Als het van mij afhangt, graag nog enkele maanden daadkrachtig verder besturen.”

Ondertussen reageren verschillende deskundigen op het nieuws, waarbij er weinig lovende woorden te horen zijn over het beleid. “Scholen kregen al vanaf 2005 het signaal om de lat niet te hoog te leggen, want anders zou een groep leerlingen het niet halen”, reageert OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme in De Morgen.

Onderwijs is de belangrijkste eigen hefboom die we hebben. Waar is de analyse in de media van dit falend beleid, en de verantwoordelijkheid van de pedagogen en beleidsmensen die dit sluiks hebben ingevoerd? — Geert Noels (@GeertNoels) 1 september 2018

“Falend beleid”

Ook Louis Verbeke, erevoorzitter van Vlerick Business School, reageert scherp. Hij stelt dat scholieren “geslachtofferd worden op het altaar van de middelmatigheid”. Geert Noels spreekt van een “falend beleid” van de beleidsmensen en pedagogen. “Onderwijs is de belangrijkste eigen hefboom die we hebben. Dit is geen verrassing, maar een gewilde politiek: de nivellering gaat naar beneden, het is het afremmen van gepercipieerde oneerlijke voorsprong. Een drama voor de welvaart.” Volgens N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls worden leerkrachten “pedagogisch gegijzeld”. “Leraars die vaststellen dat kennis achteruit gaat, zijn bang om het te zeggen”, laat hij weten op Twitter.

“Werk van de lange adem”

Minister Crevtis benadrukt dat er wel degelijk dingen aan het veranderen zijn, maar dat het tijd nodig heeft. “Doemdenkerij heeft nog nooit een probleem opgelost. Hervormingen in onderwijs zijn een werk van lange adem. Met de vele maatregelen die we nemen, leggen we net de vinger op de wonde: de modernisering van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen, de invoering van het duaal leren, aandacht voor betere studie-oriëntatie, de hervorming van de lerarenopleiding enzovoort. Samen met het onderwijsveld willen we het beste onderwijs voor elke leerling.”