Opwarmertje voor het WK? Valverde vloert wereldkampioen Sagan en pakt tweede ritzege in Vuelta

Alejandro Valverde heeft voor de tweede keer in deze Vuelta een etappe op zijn naam geschreven. De oude rot wachtte lang op de hellende finish in Almadén, maar ging uiteindelijk nog op en over Peter Sagan - die andermaal naast ritwinst grijpt. Een ideaal opwarmertje voor het komende WK? Rudy Molard blijft leider.

195 kilometer kreeg het Vueltapeloton vandaag voorgeschoteld tussen Linares en Almadén. Op papier een relatief makkelijke rit met slechts één obstakel van derde categorie - de Alto de Españares - maar in de slotkilometers liep het wegdek ook omhoog. Verraderlijk dus. Het peloton liet de eerste vluchters meteen begaan: de Spanjaarden Jorge Cubero (Burgos-BH) en Héctor Saez (Euskadi Basque Country-Murias) kregen nog een derde Iberiër mee, de Portugees Tiago Machado (Katusha-Alpecin).

Foto: AFP

De handrem ging er meteen op in de achtergrond, waardoor het leidende trio al snel meerdere minuten voorsprong bij elkaar fietste. Na 40 kilometer kwam zelfs de grens van 10 minuten in zicht, die nadien moeiteloos overschreden werd. Na 70 kilometer lanterfanten sloegen de spurtersploegen de handen in elkaar. Het blauw van QuickStep Floors, het groenzwart van BORA-hansgrohe en het rood van Trek-Segafredo en Cofidis kleurde de voorposten van het peloton.

12 minuten

Na de beklimming van de Alto de Españares werd het gat, dat intussen een maximale grootte van 12 minuten had bereikt, eindelijk kleiner toen de verenigde sprintersploegen het gashendel helemaal opendraaiden. In de achtergrond waren er even problemen voor Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac) en Peter Sagan (BORA-hansgrohe), die allebei met een lekke band voet aan de grond moesten zetten.

Het bobijntje van de drie vroege vluchters was intussen af. De seconden vlogen in sneltempo weg, van de grote voorsprong van 12 minuten bleef weinig meer over. Onder de boog van de tien kilometer kreeg het peloton eindelijk de vluchters in het vizier, die het nog even konden uithouden maar zich toch gewonnen moesten geven. Machado sprong nog even weg, maar het jagende peloton voorblijven, bleek onbegonnen werk. Op zes kilometer van het einde was het verhaal van de Portugees over en uit.

Het wegdek liep intussen omhoog en dat nodigde uit tot aanvallen. Lotto Soudal meldde zich als eerste, met Tiesj Benoot die Victor Campenaerts probeerde te lanceren. Een onsuccesvolle poging, waarna het tempo de hoogte werd ingejaagd door Oostenrijks kampioen Lukas Pöstlberger en de blauwhemden van Astana. Ook de troepen van LottoNL-Jumbo meldden zich voorin onder de rode vod en leidden zo de sprint in.

Majka (BORA-hansgrohe) en Cortina (Bahrain-Merida) leidden de sprint in, maar Peter Sagan leek het best geplaatst te zitten. De drievoudige wereldkampioen ging vlot aan en leek op weg naar winst, maar in de slotmeters ging de ongenaakbare Valverde nog op en over de Slowaak. Een formidabele zege voor de Spanjaard, die zo weer inloopt op de Franse leider Rudy Molard. Het gat tussen de twee is nu 37 seconden.