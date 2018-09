Vier maanden geleden moesten ze machines die Alfie in leven hielden afzetten: nu hebben ouders prachtig nieuws

Vier maanden geleden verloren Thomas Evans (21) en Kate James (20) een uitputtende juridische strijd om hun doodzieke zoontje Alfie in leven te houden, maar nu lacht het geluk hen weer toe. Het jonge koppel verwelkomt een nieuw zoontje: Thomas. Dat hebben ze zelf laten weten aan de Britse krant The Daily Mail.

Thomas Evans en Kate James haalden de wereldpers, toen ze het leven van hun zoontje Alfie probeerden te redden. Het jongetje leek een gezonde baby toen hij op 9 mei 2016 in Liverpool werd geboren. Hij at goed, sliep veel, al was altijd boos als hij wakker werd.

Alfie in het ziekenhuis. Foto: AFP

Een half jaar later was het verdict van de artsen in het Alder Hey Hospitaal in ­Liverpool heel anders, want Alfie had een beroerte gekregen. Maar wat de jongen precies scheelde wisten de dokters niet. Pas anderhalf jaar later begrepen ze aan welke ziekte Alfie leed. “Een degenererende neurologische aandoening”, zo klonk het verdict. En de jongen zonk weg: sinds december 2016 was er geen verandering gekomen in zijn semi­vegetatieve toestand.

Talloze mensen trokken zich het lot van de jongen aan. ‘Alfies Army’ noemden ze zichzelf en telkens wanneer papa Tom vroeg om te bidden, trokken ze in grote getallen naar het ziekenhuis, waar ze personeelsleden uitscholden, bedreigden en intimideerden. De ontsteltenis was immers groot: alle artsen gaven de ouders immers de raad om de levensondersteuning van de jongen te stoppen, omdat het niet zou helpen en het kind aan het lijden was.

Uiteindelijk trokken de artsen er zelfs mee naar de rechter. Een tussenkomst van de paus kon het kind niet meer redden. Vier maanden geleden moesten de ouders - tegen hun zin - de apparatuur laten afkoppelen die Alfie liet ademen en hem kunstmatig had gevoed. Als bij wonder bleek Alfie zes uur later nog autonoom te leven, waarna het ziekenhuis hem toch opnieuw zuurstof gaf. Maar vijf dagen later stierf het kind toch.

Nieuw leven

Nu verwelkomen zijn ouders hun tweede zoontje, Thomas, vernoemd naar zijn vader. De jongen werd geboren op 8 augustus, maar de ouders kozen er nu pas voor om het nieuws met de wereld te delen. Er was immers de bezorgdheid dat Thomas net zo ziek zou zijn als zijn oudere broer Alfie, aangezien zowel mama Kate als papa Tom drager zijn van het zeldzame gen dat de ziekte had veroorzaakt. Maar de jongen slaagt met glans in alle tests: hij lijkt kerngezond.

Mama Kate besefte al dat ze zwanger was, toen de machines van Alfie werden stopgezet. Dat hield ze bewust stil, want alles draaide destijds om hun strijd om Alfie bij hen te houden. Ze missen hem nog elke dag, zo schreven ze deze week nog op hun Facebookpagina. “Vandaag vier maanden geleden kreeg je vleugels, maatje. De pijn wordt iedere dag erger. Ik hou zo veel van je en mis je enorm. Tot we elkaar weerzien. Ik hou voor altijd van je”, schreef Evans.