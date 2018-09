Nanny van Mel B slaat alarm: “Ze is dronken voor tien uur ’s ochtends en brengt vreemde mannen mee naar huis”

Alcohol, drugs en vreemde mannen: volgens Russell Updegraff (59), een vriend van Melanie Brown en de vaste oppas van haar twee kinderen Angel (11) en Madison (6), maakt zich ernstige zorgen over de voormalig Spice Girl en vindt niet dat ze nog voor haar kinderen kan zorgen. Dat verklaarde hij vrijdag aan een rechter in Los Angeles .

Het gaat niet zo goed met Mel B sinds haar scheiding van tv-producer Stephen Belafonte. Volgens Updegraff drinkt ze te veel: bier en wijn al voor tien uur ‘ochtends, om daarna over te schakelen op wodka, tequila of gin. Dat verklaarde hij vrijdag in de rechtbank van Los Angeles, volgens documenten die de Britse krant Daily Mail kon inkijken. “Ik heb haar gesmeekt geen tequila meer te drinken, ze wordt erg gemeen als ze dat doet”, aldus Updegraff.

De nanny van de kinderen zegt dat hij soms dagenlang de zorg voor hen op zich neemt omdat hij niet weet waar Mel is. Wanneer ze er wel is en te veel gedronken heeft, zou ze voortdurend ruzie maken met haar 11-jarige dochter Angel. “Dan raakt Madison van streek en probeert ze haar zus te beschermen. De kinderen moeten voortdurend op eieren lopen.”

Vreemde mannen

Nog een probleem zijn de vele ‘vreemde mannen’ die Mel B mee naar huis neemt. Ze zou meer bezig zijn met hen dan met haar kinderen. “Soms lopen de kinderen de kamer binnen terwijl ze intiem was met die mannen.” Hij noemt onder meer haar chauffeur, haar kapper, een surfer, een onbekende en de pianoleraar van haar kinderen.”

“Ze kookt niet voor haar kinderen, ze leest hen niet voor. Ik wil dat de rechter weet dat deze kinderen hulp en bescherming nodig hebben en dat hun welzijn in gevaar is.”

Volgens Melanie B is het verhaal van Updegraff niet waar en zou hij onder een hoedje spelen met haar ex Belafonte. Die wil tijdelijk het hoederecht over de kinderen, zodat zij zich kan laten behandelen. Eerder deze week maakte Mel B wel bekend dat ze zichzou laten opnemen voor een alcohol- en seksverslaving. Al zou ze die naar eigen zeggen hebben overgehouden aan haar trauma’s van haar huwelijk met Belafonte, die volgens haar gewelddadig was.