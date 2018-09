Duitse kampioen sprint naar zege in Brussels Cycling Classic, Stuyven strandt op tweede plaats

Pascal Ackermann heeft de zesde editie van de Brussels Cycling Classic (1.BC) gewonnen, de vroegere Parijs-Brussel. De Duitse kampioen was de snelste in de aangekondigde massasprint op de Houba de Strooperlaan, in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Jasper Stuyven strandde op de tweede plaats.

Beresterke Naesen

Oliver Naesen had er zin in en trok al vroeg in de aanval met vijf metgezellen: Jonas Gregaard, Lars Bak, Hamish Schreurs, Nick Van der Lijke en Tom Wirtgen. De voormalige kampioen van België was de grote motor voorin in en toen hij doortrok op de laatste helling van de dag, de Sollenberg op 39 kilometer van de finish, bleven enkel nog Bak, Gregaard en Van der Lijke over in het wiel van de AG2R-renner.

In het peloton waren vooral de sprintersploegen aan zet. Vier renners wachtten de sprint echter niet af en maakten als eersten de sprong naar voren: de sterke Rémi Cavagna, Anthony Turgis, Thomas Sprengers en Kamil Gradek.

Cavagna neemt (even) over

De acht koplopers doken de finale in met amper een halve minuut voorsprong op het jagende peloton, waar Bora-Hansgrohe de FDJ-mannen van titelverdediger Arnaud Démare voorin kwam aflossen.

Voor Cavagna ging het voorin echter niet snel genoeg: de Fransman van Quick Step Floors voelde zich op de korte hellingen duidelijk in zijn sas en alleen Oliver Naesen kon hem volgen. De samenwerking tussen de twee sterkste mannen in koers was echter niet optimaal, waardoor de achtervolgers de twee al snel weer inrekenden.

Kroniek van aangekondigde sprint

De vlucht was gedoemd te stranden in de slotkilometers en de laatste vluchters werden ook ingerekend op tien kilometer van de streep. Meteen konden de nerveuze voorbereidingen op de aangekondigde massasprint beginnen.

Helaas ontregelde een val de sprint, waardoor onder meer titelverdediger Arnaud Démare was uitgeschakeld. De Duitse kampioen Pascal Ackermann was nadien oppermachtig, Jasper Stuyven kwam nog fel opzetten maar strandde op de tweede plek.

¡Victoria para Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) en Brussels Cycling Classic! #BCC18 pic.twitter.com/QVXTEduOwY — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 1 september 2018

Uitslag:

1. Pascal Ackermann

2. Jasper Stuyven

(later meer)