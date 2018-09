Twee kinderen nog altijd in levensgevaar na aanrijding: bestuurder reed met splinternieuwe wagen, geen remsporen te zien

Een 42-jarige moeder en haar twee kinderen van 9 en 6 jaar zijn vrijdagavond op hun fiets aangereden op een baantje vlakbij horecazaak De Koolputten aan de Mirabrug in Waasmunster. De toestand van de moeder is intussen stabiel, de twee kinderen verkeren nog in levensgevaar. De bestuurder, die met een nieuwe wagen reed, legde een positieve ademtest af. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke slagen en verwondingen en sturen onder invloed. Het parket vraagt zijn aanhouding.

De moeder en haar kinderen waren op weg naar hun huis in Elversele. Getuige Marina Philips was als een van de eersten bij de slachtoffers. “Ik was net met mijn dochter in de auto gestapt”, zegt ze. “De ...