Het is bijna zover: binnenkort krijgt televisiekijkend Vlaanderen eindelijk de antwoorden op de vragen die rezen na de spannende seizoensfinale van Thuis. Om in de stemming te komen, stoomt Eén je klaar door de beste bloopers uit de soapserie op een rijtje te zetten. Het is dus niet altijd kommer en kwel voor Simonneke en co, en er wordt heel afgelachen tijdens de opnames en op de set.