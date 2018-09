Vandoorne bij vier kandidaten bij McLaren

Stoffel Vandoorne is een van de vier kandidaten waaruit McLaren zijn tweede piloot voor volgend seizoen kiest. Het eerste zitje, nu bezet door Fernando Alonso, gaat volgend jaar naar Carlos Sainz. Een beslissing over de tweede auto, momenteel in handen van Vandoorne, valt voor het einde van de maand, beloofde CEO Zak Brown vandaag in Monza.

Brown zei dat de gelukkige uit een shortlist van vier rijders komt: Vandoorne zelf, Esteban Ocon, Lando Norris en Sergio Perez.

Perez (28) heeft al getekend, maar mag nog niet aankondigen waar. Zo goed als zeker blijft hij bij Force India.

Norris (18), momenteel reserverijder bij McLaren, is ook in de running bij Toro Rosso, maar dat team is niet geïnteresseerd in een uitleenbeurt, alleen in een definitieve overname. McLaren stemt daar voorlopig niet mee in. McLaren heeft een optie op de Belgo-Brit tot het einde van de maand; als hij dan geen F1-contract heeft, is hij vrij om naar Toro Rosso over te stappen. De gesprekken tussen McLaren en Toro Rosso worden doorkruist door die over James Key, de ontwerper die McLaren weghaalde bij Toro Rosso, maar daar nog onder contract ligt.

Ocon (21) is de gevaarlijkste rivaal. De Fransman staat overal hoog aangeschreven, maar viel uit de boot bij Mercedes en Renault. Zijn carrière wordt gemanaged door Mercedes, dat hem ergens wil onderbrengen.

Vandoorne (26) is bezig aan zijn tweede volledige seizoen voor McLaren, maar heeft daar de hoge verwachtingen nog niet ingelost. Daar was pech mee gemoeid, en veel interne politiek. Maar in Monza werd hij voor de veertiende keer dit seizoen geklopt in de kwalificaties door teamgenoot Fernando Alonso. Onze landgenoot werd 20ste, terwijl Alonso met de 14de tijd doorstootte naar Q2 en 13de werd. In de 33 races die ze samen reden, was Vandoorne slechts drie keer sneller.