Hoe draag je een luipaardprint zonder dat het fout wordt?

Meer nog in de winkels dan op de catwalk is de trend van de herfst er ééntje uit het dierenrijk: luipaardprintjs zijn overal. Maar hoe kies je de juiste, waarmee combineer je hem en wanneer wordt het toch iets té ‘Carmen van F.C. De Kampioenen’?

Voor beginners. “Als je de print combineert met bruin, beige of zwart, kan je geen fouten maken”, zegt stylist Jody Van Geert. “Het enige waarvoor je moet opletten is dat het er niet té gaat uitzien. Luipaard werd vroeger gedragen door rijke mensen, omdat zij de enigen waren die het konden betalen. Daarna kwamen de luxeprostitués, die hun status wilden aanduiden. Om de associatie met die laatste te vermijden, draag je luipaard best niet te kort en niet te diep gedecolleteerd. Met een kokerrok, een zwarte skinny jeans of een mooie geklede broek is het erg vrouwelijk en stijlvol. Een beetje decolleté mag wel, gewoon niet te veel. Met een sneaker of een handtas met luipaardprint kan je een ook een pittig en leuk detail aan een outfit geven.”

Voor gevorderden. “Je kan een rechte luipaardbroek combineren met een los hemd, zowat de pyjama-stijl, met een gekleurde pump eronder. Een lange jurk met die print is ook mooi, met een sneaker of een hakschoen. Ik zie het ook graag op een beetje een ‘r&b-manier’, met een kapotte baggy jeans, sneakers en een oversized jas bijvoorbeeld, maar dat vraagt al om iets meer creativiteit. Luipaard kan je ook leuk combineren met hele felle kleuren, maar dat moet wel wat bij je persoonlijkheid passen.”

Essentiel, Saint Laurent bij de Bijenkorf en & Other Stories

Niet doen. “Het énige wat je echt niet mag doen, is verschillende luipaardprints combineren. En kies de juiste print: bij een mooie luipaardprint vervagen het beige en het zwart en het donkerbruin mooi in elkaar. Er zit diepte in, schakeringen, het vloeit organisch in elkaar zoals dat ook in de natuur is. Het mag geen beide met zwarte vlekken zijn, en de stof is liefst niet te synthetisch.”

Voor mannen. “Je hebt hele leuke sneakers met luipaard voor mannen, of hemdjes. Die draag je met een beetje ‘L.A. cool’, nonchalant half uit de broek. Dat is absoluut niet meer fout. Je ziet dat er meer zuiderse invloeden bij ons in het modebeeld sluipen, en die mannen durven gewoon meer. dan wordt een luipaardprint voor mannen ineens erg cool.”