Komt het dieet om langer en gezonder te leven uit Japan?

Als het over gezond eten gaat, wordt er vaak in zuidelijke of oostelijke richting gekeken. De Franse voedingsdeskundige Sibylle Naud en kok Coralie Ferreira deden dat laatste en zochten het geheim voor een lang leven -en een slank figuur- in Okinawa, een eiland dat tor Japan behoort en waar honderd worden geen uitzondering is. Al zijn ze niet de eersten die er een boek over schrijven.

‘Beter eten, beter leven’ is de leuze van het kookboek waarvoor Naud en Ferreira hun inspiratie gingen zoeken in Okinawa. Niet toevallig daar, want het eiland aan de Japanse kust kende gedurende een periode van 30 jaar de hoogste levensverwachting in de regio. Ouder dan honderd worden is er geen uitzondering en dat zou onder meer te danken zijn aan de gezonde keuken, die weinig calorieën bevat. Wel op het menu: groenten, fruit, soja, vis, volle granen, water en groene thee. Vlees komt in kleine porties, alcohol, verzadigde vetten, desserts en andere zoetigheid krijg je er zelden aangeboden.

Maar ook de manier van eten speelt mee volgens de auteurs: ze noemen onder meer het principe hara hachi bu, waarbij je stopt met eten als je maag ongeveer voor 80 % vol is, dus net voor je verzadigd bent. Een ander principe is dat van kuten gwa, waarbij je in plaats van drie keer per dag een stevige portie heel de dag door kleine beetjes eet.

Naud en Ferreira zijn zeker de eersten die de heilige gezondsheidsgraal in Japan gaan zoeken: in de studie ‘The Okinawa Program’ hebben ook wetenschappers zich gebogen over de leef- en voedingsgewoonten van de inwoners. Alhoewel er veel bekende principes terugkomen (‘minder eten’ en ‘meer groenten’ zijn zowat de basis van elk dieet), is niet iedereen overtuigd van de magische formule.”Er is weinig onderzoek gebeurd naar het Japanse dieet in een niet-Japanse omgeving”, zegt professor John Mather, directeur van het Institute for Ageing and Health in Newcastle, aan de Britse krant The Guardian.”Het record lag daar, maar daarvoor laf het in Zweden en daarvoor in Nieuw-Zeeland.” Hij ziet meer bewijs voor de effectiviteit van het Mediterraans dieet. “Maar al deze diëten steunen op gelijkaardige mechanismes”, zegt hij. “De hypothese dat de consumptie van vis, bonen, noten, zaden, groenten en volle granen en het minderen met rood vlees en suiker kan helpen om schade aan onze cellen te voorkomen.”

Le Régime Okinawa, Manger mieux pour vivre mieux, is uitgegeven bij Editions Hachette Cuisine en kost 19,95 euro.