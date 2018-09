Slachtoffers van steekpartij in Amsterdam-Centraal zijn Amerikanen

De twee slachtoffers die vrijdagmiddag zwaargewond raakten bij een steekpartij in het Amsterdamse Centraal Station zijn Amerikanen. Dat bevestigt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra.

Een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning stak vrijdagmiddag twee mensen neer in het Centraal Station van Amsterdam. De jongeman had mogelijk een terroristisch motief.

“We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten”, zegt ambassadeur Hoekstra zaterdag in een mededeling. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die nog zwaargewond in het ziekenhuis verblijven, en heeft ook hun families al gesproken, klinkt het.

Na de steekpartij werd het station ontruimd en was het treinverkeer van en naar Amsterdam CS urenlang ontregeld. De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie. Hij raakte gewond aan zijn onderlichaam en werd aangehouden.