Belgische peuter van 18 maanden verdronken in Spaans zwembad

Een Belgische peuter van achttien maanden is vorige week om het leven gekomen in het Spaanse L’Ametlla de Mar (Tarragona). Dat melden de Spaanse media op gezag van de lokale politie. Het kindje verdronk in een zwembad. Voorlopig wijst alles op een tragisch ongeluk.

Het incident dateert van donderdagnamiddag. Het kindje kwam om een nog onduidelijke reden alleen in het water terecht en werd te laat opgemerkt. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om het kind te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten.

De identiteiten van het kind en zijn ouders zijn voorlopig niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoe het is kunnen gebeuren. Momenteel wijst alles op een tragisch ongeluk. “Onze consulaire diensten ter plaatse gaan de zaak opvolgen”, luidt het bij Buitenlandse Zaken.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer deze zomer dat een kind om het leven komt in een Catalaans zwembad. In totaal stierven de voorbije maanden vijf kinderen. Onlangs werden twee opzichters nog beschuldigd van doodslag door nalatigheid nadat een zevenjarige jongen was omgekomen in een zwembad in Les Borges Blanques en in juli stierf een tienjarige in het ziekenhuis nadat hij was verdronken in Comarruga (eveneens in Tarragona).

De burgemeester van L’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, wil eigenaars nu verplichten een alarm te installeren in hun zwembaden.