Sebastian Vettel snelste tijdens laatste oefensessie GP van Italië, Vandoorne achttiende

Sebastian Vettel heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Italië de snelste tijd gereden. De Duitser was een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de achttiende tijd.

Voorafgaand aan de derde oefensessie had het nog geregend maar tegen dat het licht om 12u voor de F1-piloten op groen ging lag het circuit van Monza er bijna volledig droog bij. Ideale omstandigheden dus als laatste voorbereiding voor de kwalificatie en de race.

Ferrari trok de lijn van gisteren door en domineerde ook de laatste oefensessie voor de GP van Italië, al was er wel Hamilton die uiteindelijk een tweede tijd neerzette op minder dan een tiende van Vettel.

Het wordt dus uitkijken of Ferrari en Sebastian Vettel hun favorietenrol kunnen waarmaken tijdens de kwalificatie die om 15u van start gaat. Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne zit er niet meer in dan een gevecht in de achterhoede. Vandoorne reed de achttiende tijd, vlak achter teamgenoot Fernando Alonso.

1. S. Vettel Ferrari 01:20.509 18

2. L. Hamilton Mercedes 01:20.590 14

3. K. Räikkönen Ferrari 01:20.682 16

4. V. Bottas Mercedes 01:21.112 18

5. M. Verstappen Red Bull 01:21.388 15

6. K. Magnussen Haas 01:22.011 15

7. E. Ocon Force India 01:22.055 16

8. D. Ricciardo Red Bull 01:22.310 15

9. C. Leclerc Sauber 01:22.313 17

10. R. Grosjean Haas 01:22.357 16

11. S. Pérez Force India 01:22.486 13

12. P. Gasly Toro Rosso 01:22.631 20

13. C. Sainz Jr. Renault 01:22.737 15

14. S. Sirotkin Williams 01:22.778 20

15. L. Stroll Williams 01:22.860 19

16. M. Ericsson Sauber 01:22.882 25

17. F. Alonso McLaren 01:22.892 23

18. S. Vandoorne McLaren 01:22.987 16

19. N. Hulkenberg Renault 01:23.149 10

20. B. Hartley Toro Rosso 01:23.164 1

