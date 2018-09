Coucke grijpt naast laatste transfer: Anderlecht kan publiekslieveling Markovic niet terug halen

Alles leek in orde: Lazar Markovic (24) was gisteravond op Anderlecht. Er was een deal met Liverpool voor zo’n 4 miljoen en er lag een contract klaar voor 3 jaar met optie, maar in laatste instantie sprong de deal nog af. “De goesting ontbrak”, tweette Marc Coucke. De RSCA-fans reageerden diep ontgoocheld.

Het was een beetje chaos gisteren op Anderlecht. In de namiddag verliep alles nog goed met de komst van verdediger Bubacarr Sanneh voor 8 miljoen – de duurste verdediger ooit – en ’s avonds zag het er goed uit voor de laatste stunttransfer: Lazar Markovic.

De supporters zaten al te watertanden voor de Servische flankaanvaller die vorig seizoen al gehuurd werd van Liverpool. Om 21.30 uur reed de speler in een auto met donkere ruiten het oefencomplex binnen. Even daarvoor was Marc Coucke zelf de parking opgedraaid. De voorzitter wou die laatste transfer zelf helpen tot een goed einde te brengen.

Met Liverpool was er in de namiddag al een deal bereikt. The Reds hadden een bod aanvaard van zo’n 4 miljoen euro en volgens Engelse bronnen hadden ze nog 50 procent op een latere doorverkoop ook. Veel geld voor een speler die maar één jaar contract meer heeft, maar ­Liverpool wilde nog geld recupereren van de 25 miljoen die ze in 2014 zelf voor Markovic betaalden.

Maar het loon van de Serviër bleek al snel een issue te zijn. Eerder deze week was het mooie, nieuwe contract van Adrien Trebel naar buitengekomen en dat vergemakkelijkte de onderhandelingen niet. Eerst waren alle tussenpersonen nog positief gestemd en leek de deal in de maak, maar om 23.53 uur tweette Marc Coucke plots. Beste RSCA-fans. Dit was de mercato. Ikzelf ben supercontent. Veel werk gedaan in 3 maand. Laatste transfer niet geluk – de goesting ontbrak – maar wel mooie en evenwichtige kern. Tot zondag.

Een donderslag bij heldere hemel. De reacties van de zwaar ontgoochelde fans lieten niet lang op zich wachten. De verwijten die Van Holsbeeck in januari kreeg toen hij net naast Mitrovic greep, vlogen nu richting het nieuwe bestuur. De aanhang is ontgoocheld.

Maar Anderlecht wou het risico dus niet nemen. Devroe wilde alleen een nieuwe aanvaller als het om een opportuniteit zou gaan. Maar vorig jaar bij zijn uitleenbeurt duurde het weken vooraleer Markovic in conditie was. Eens fit liet hij wel zijn fluwelen techniek en snelheid bewonderen. De Serviër scoorde toen 1 keer in 8 wedstrijden – een heerlijke treffer op Genk – maar was tegelijkertijd veel geblesseerd.

Conditie?

De vraag was nu ook hoe fit hij dit keer zou zijn. Hij maakte de voorbereiding wel mee bij Liverpool en scoorde tegen Blackburn, maar op ­Anfield had hij geen toekomst meer. Hoe intensief had hij de afgelopen maanden getraind. Bovendien had Markovic begin deze zomer al ­gezegd dat hij liever naar een topcompetitie ging dan terug te keren naar België waar ook Standard en Gent hem volgden.

Het is dus terug naar af.