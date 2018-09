Vliegtuig raakt van landingsbaan in Sotsji: 18 gewonden

Minstens achttien mensen zijn gewond geraakt toen zaterdagochtend een vliegtuig van de landingsbaan in het Russische Sotsji raakte en in brand vloog. Dat meldt het Russische ministerie van Gezondheid. Onder de gewonden zijn ook drie kinderen. Er vielen geen doden, aldus het ministerie. Volgens een bron bij de hulpdiensten in de stad is niemand ernstig gewond geraakt.