Grote brand bij Duitse olieraffinaderij

In de buurt van Ingolstadt, in de Duitse deelstaat Beieren, woedt zaterdagochtend een grote brand op de site van een olieraffinaderij. Dat meldt de politie van het district Oberbayern Nord. De brandweer is massaal gemobiliseerd.

De brand woedt in Vohburg an der Donau. Daar is de raffinaderij Bayernoil gevestigd, maar de politie van Oberbayern Nord kan voorlopig nog niet bevestigen dat het om dat oliebedrijf gaat. Ook over slachtoffers is nog geen informatie bekend. Omwonenden lopen geen direct gevaar, maar wordt wel aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden.

Een woordvoerster van de plaatselijke politie sprak in een eerste mededeling aanvankelijk van een explosie in een raffinaderij.