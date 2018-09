Michelin keert niet terug naar de F1: "De huidige F1 past niet bij ons"

Michelin is momenteel bandenleverancier in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1 Foto: Michelin

De Franse bandenfabrikant Michelin heeft vandaag laten weten dat het niet deelneemt aan de tender die is uitgeschreven voor het vinden van een F1-bandenleverancier voor de periode 2020-2023.

In 2021 stapt de Formule 1 over naar 18-inch wielen maar voor het jaar 2020 zou Michelin speciaal nieuwe F1-banden moeten ontwikkelen voor slechts één jaar. In 2020 wordt er immers nog met het huidige formaat banden van 13-inch gereden.

Dat is meteen ook het belangrijkste struikelblok voor Michelin om zich geen kandidaat te stellen voor de rol van officiële F1-bandenleverancier vanaf 2020.

"Het is algemeen bekend dat Michelin reeds actief is in heel wat klassen van de motorsport, waaronder MotoGP, WEC, WRC, Formula E enz." luidde het in een mededeling van Michelin. "Dit uniek en breed portfolio correspondeert met de visie van de Michelin Groep. Michelin wil daarin aanwezig zijn zodat haar klanten kunnen profiteren van de ontwikkelingen die gebeuren."

"Wat de Formule 1 betreft hebben we de technische specificaties van de FIA ontvangen en hebben we ze nauwgezet bestudeerd. Er werd rekening gehouden met de aanbeveling van Michelin om met 18-inch banden te rijden, net zoals in de Formule E, daarover zijn we dan ook verheugd."

"De vereiste om voor één jaar, tijdens het seizoen 2020 alleen, met 13-inch banden te werken, net als de vraag om de performance van de banden te laten verminderen naarmate er meer mee gereden wordt zodat het voor een show kan zorgen, strookt niet met onze principes om efficiënt middelen en mensen in te zetten en dat met respect voor de technologie en duurzame banden."

"Michelin heeft zich daarom voorgenomen om zich geen kandidaat te stellen voor de tender van bandenleverancier in de periode 2020-2023," besloot Michelin.

De deadline om te reageren op de tender voor het vinden van een F1-bandenleverancier voor de periode 2020-2023 verstrijkt vandaag. Pirelli zal zich als huidige bandenleverancier ongetwijfeld kandidaat stellen. Het wordt vooral uitkijken of er nog andere kandidaten zullen zijn.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: