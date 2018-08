Marnick Vermijl (ex-Manchester United) naar Nederlandse tweede klasse

Marnick Vermijl zal dit seizoen voor MVV Maastricht voetballen. Dat maakte de Nederlandse tweedeklasser vrijdag bekend. De 26-jarige verdediger wordt van de Engelse tweedeklasser Preston Nort End geleend.

Marnick Vermijl zal dit seizoen voor MVV Maastricht voetballen. Dat maakte de Nederlandse tweedeklasser vrijdag bekend. De 26-jarige verdediger wordt van de Engelse tweedeklasser Preston Nort End geleend.

Vermijl is een jeugdproduct van Standard Luik. Daar plukte Manchester hem in 2010 weg. In september 2012 debuteerde de Belgische jeugdinternational in de hoofdmacht van “The Red Devils”, maar tot een doorbraak kwam het niet. In 2013-2014 werd hij aan NEC Nijmegen uitgeleend en in 2015 verkaste hij naar Sheffield Wednesday, dat hij al na een half seizoen voor Preston verliet.

“Als we het over ervaring hebben, dan brengt Marnick een schat hiervan mee naar Maastricht”, looft trainer Ron Elsen de aanwinst op de clubwebsite. “Hij kan bogen op een carrière waarin hij bij aansprekende clubs onder contract heeft gestaan en heeft mogen spelen met topspelers. Een toptrainer als Louis van Gaal heeft hem bij Manchester United gevormd. In de Engelse divisies is hij gehard en heeft hij de absolute vechtersmentaliteit gekweekt. MVV was nog op zoek naar een verdediger die op diverse plaatsen inzetbaar is. Die hebben we in Marnick gevonden.”

Met Gilles Deusings, Maxime Gunst, Dimitri Lavalée, Pieter Nys, Jerome Déom, Tuur Houben en Koen Kostons had MVV al zeven Belgen in de rangen.