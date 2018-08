Coleman en Sacoor lichtpunten van 42e Memorial Van Damme: “Hier droom je als kind van”

Christian Coleman zorgde vrijdag voor de absolute uitschieter op de 42e editie van de Memorial Van Damme. Jonathan Sacoor en Nafi Thiam zorgden voor de Belgische hoogtepunten.

HERBELEEF HIER DE 42e MEMORIAL VAN DAMME

De 22-jarige Amerikaan Christian Coleman, wereldrecordhouder op de 60 meter, pakte in de 100 meter bij de mannen uit met een beste wereldjaarprestatie. In 9.79 kwam hij als eerste over de streep, gevolgd door zijn landgenoot Ronnie Baker (9.93), die zich niet langer de snelste man van het seizoen mag noemen. Hij had onlangs in het Poolse Chorzow 9.87 op de tabellen gezet. De derde plaats was voor de Jamaicaan Yohan Blake, met 9.69 na Usain Bolt (9.58 en 9.63) de snelste man in de geschiedenis. Liefst vier sprinters bleven onder de tien seconden in dit hoogstaande koningsnummer, waarin het zoeken is naar een nieuwe vedette in dit post-Bolt tijdperk.

Foto: Photo News

“Ik heb de trofee te pakken waar iedereen het hele seizoen op jaagde”, vertelde Christian Coleman. De Diamond League-trofee beloont de beste atleet van het seizoen en levert 50.000 euro op. “Dit zijn het soort competities waar je als kind naar kijkt en van droomt.” Coleman klopte andere wereldtoppers als zijn landgenoot Ronnie Baker en de Jamaicaan Yohan Blake.

“Dit was vanzelfsprekend mijn beste race van het seizoen”, voegde Coleman toe. Al liep dat seizoen niet van een leien dakje. “In het begin van het jaar had ik nog last van een hamstringblessure en kon ik nooit zonder problemen trainen. Verschillende mensen raadden mij aan het om seizoen vroegtijdig voor bekeken te houden, maar opgeven ligt niet in mijn natuur. Vandaag heb ik mezelf terug in de picture kunnen lopen.”

Foto: Photo News

De vooraf luid aangekondigde polsstokcompetitie bleef dan weer onder de verwachtingen, geen enkele atleet ging over zes meter. De achttienjarige Zweedse sensatie Armand Duplantis gaf met een sprong over 5m68 aan dat de vorm van het EK verleden tijd is. Ook de Fransman Renaud Lavillenie geraakte met 5m73 niet verder dan de vijfde plaats. Met 5m96 staat het meetingrecord al vijf jaar op naam van Airvillenie. Voor de zege werd het een tweestrijd tussen de Rus Timur Morgunov en de Amerikaan Sam Kendricks, waarin Morgunov als enige over 5m93 ging.

Voor de eerste echte opwinding van de avond moest er gewacht worden op de 3.000 meter steeple bij de vrouwen, waarin de Keniaanse Beatrice Chepkoech een nieuw meetingrecord neerzette. Wereldrecordhoudster Chepkoech finishte in 8:55.10 en was zo meer dan tien seconden sneller dan het vorige record, dat de Tunesische Habiba Ghribi (9:05.36) in 2015 neerzette.

Daarna was er ook nog een beste wereldjaarprestatie voor de Ethiopiër Selemon Barega op de 5.000 meter. Barega werkte de vijf kilometer af in 12:43.02 en deed zo beter dan de 13:01.09 die Birhanu Balew eerder dit seizoen neerzette. Bashir Abdi sloot met een persoonlijk record af op de elfde plaats.

In het hoogspringen bij de vrouwen was de zege voor Nafi Thiam, al was dat gezien de matige tegenstand niet meer dan logisch.

Foto: Photo News

Jonathan Sacoor: “Elke spier deed pijn”

Jonathan Sacoor zette met een zege tegen Kevin Borlée op de 400 meter een schitterende afsluiter van een al even schitterend seizoen neer. De wereldkampioen U20 kreeg na afloop verschillende keren de vraag waarom het er bij hem elke keer zo makkelijk uitziet in de doorgaans zware laatste rechte lijn van de 400 meter. “Dat lijkt maar zo. Misschien ziet het er allemaal ontspannen uit als ik loop, maar elke spier deed pijn. Een 400 meter kan je niet lopen zonder te sterven op het einde”, aldus Sacoor.

Het grootste talent van de Belgische atletiek blikte na de Memorial ook al vooruit op komend jaar. “Volgend seizoen wordt heel interessant met mijn studie-uitstap naar de VS, en later op het jaar het WK in Doha. Ik denk dat ik daar op de aflossingen zal focussen.”

Foto: EPA-EFE

Coach Jacques Borlée gaf daar nog een woordje duiding bij. “Je moet alles voorzichtig plannen op zijn leeftijd. Je kan om goed te zijn maximaal 16 races op een jaar lopen, aflossingen inbegrepen. Verstandige carrièreplanning is de reden waarom mijn zoons Kevin en Jonathan op hun 30e nog altijd medaillewinnaars zijn.”