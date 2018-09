“Spouwen-Mopertingen is een titelkandidaat”, zei Riki Broeckx in de aanloop naar de openingsmatch van Hasselt. Dat mag nu misschien ook van zijn team gezegd worden, want in een matige derby - vooral de eerste helft was zwak - pakten de efficiënte bezoekers de drie punten dankzij goals van Bracké en Proesmans