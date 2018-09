BILZEN39 jaar is Katrijn Dries woensdag geworden. Al vijftien jaar leeft de Bilzense mucopatiënt met donorlongen. In 2003 kreeg ze twee nieuwe longen. In 2008 opnieuw. Half september moet ze voor de derde keer getransplanteerd worden. Geen longen dit keer. Katrijn heeft een nieuwe nier nodig. “Door de afstotingsmedicatie voor mijn longen is mijn nierfunctie sterk achteruitgegaan”, vertelt Katrijn. “Mijn zus Marjoleine is levende donor.”