BrusselHilde Crevits is aan haar laatste ‘terug naar school’ van deze legislatuur bezig. Ze heeft in elk geval duidelijk veel zin om ook volgend jaar iedereen weer op 1 september te begroeten als minister, al zegt ze dat iets meer omfloerst. “Ik voer in elk geval elke dag onderwijsbeleid alsof ik het nog zeer lang zou doen en niet om er vanaf te zijn.”