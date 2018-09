In Herstappe zijn de onderhandelingen gestart om het bij één lijst te houden

HERSTAPPELeon Lowet zal de lijst Gemeentebelangen trekken en is kandidaat-burgemeester in Herstappe. “Belangrijkste doel? Eerst verkiezingen vermijden. Dat zou het dorp in twee scheuren.” En dus heeft dissident Claudy Prosmans, de huidige burgemeester, een aanbod gekregen om terug naar de oude stal te komen.