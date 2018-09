Het centrumplein is mooi heraangelegd, maar heeft Nieuwerkerken nu geen parkeerproblemen? “Neen”, zegt de meerderheid. “Ja”, vindt de oppositie. Ook verdeeldheid over wat mogelijk is met BuSO De Liaan en met het postgebouw. Over één zaak zijn ze het wel min of meer eens. Liever geen fusie. “Al zijn we financieel een goede bruid, we zitten liever zelf aan het stuur”, zegt Dries Deferm (CD&V).