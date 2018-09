Sam Vanaken en co kijken uit naar derby tegen ex-ploeg

THES kijkt er al maanden naar uit, maar vanavond is het eindelijk zo ver: de eerste wedstrijd van de Looienaars in Eerste Amateur. Nota bene tegen de buren van ASV Geel. Voor Sam Vanaken, Nick en Dries Hulsmans, Jo Christiaens en Kenneth Kerckhofs is het een héél snel weerzien met hun ex-ploeg.