Voor altijd zomertijd of wintertijd?

BrusselEr komt zo goed als zeker een einde aan het voor- en achteruit draaien van de klok bij de start van de zomertijd respectievelijk de wintertijd. De Europese Commissie wil er komaf mee maken, nadat een grote meerderheid van de Europeanen zich in een bevraging tegen het verzetten van het uur heeft uitgesproken. Maar meteen rijst een nieuw probleem: wat moet dan de nieuwe standaard worden in Europa. Het winteruur (de huidige standaardtijd)? Of het zomeruur? En weer zijn de meningen verdeeld.