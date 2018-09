“Ze noemen mij de Natalia van de rechtbank”

Het productiehuis had tussen neus en lippen nog gevraagd of ze een van haar foto’s mochten gebruiken voor de aankondiging van ‘De Rechtbank’. Hier en daar een kleine banner had Ariane Braccio (46) verwacht. Maar niet dat ze het uithangbord van de nieuwe reeks van ‘De Rechtbank’ van VIER zou worden. “Ja, dat heb ik mogen horen... Het doet vreemd om overal jouw gezicht te zien opduiken als je de kranten of Humo openslaat. Maar het meest ben ik toch geschrokken van mijn eigen stem op tv”, lacht de Tongerse strafrechter.