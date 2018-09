Het tweede boekdeel van De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer is klaar. Het eerste deel verscheen in 2016 en telde 1.500 bladzijden. Deel 2 is nu naar de drukker en zal weer een turf zijn van ruim 1.400 pagina’s. Daarmee kan het echtpaar Theo en Mady Kees-Colson een punt zetten achter zijn levenswerk.