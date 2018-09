De laatste woning van Site 21 in Winterslag is verkocht. Dat maakt dat de 1,1 miljoen euro die de stad in het project stak om herstelwerken te kunnen uitvoeren aan onafgewerkte woningen nu ook terugverdiend is. Jarenlang zag het er erg somber uit voor de nieuwe eigenaars nadat Ago Invest Projects, een dochteronderneming van de inmiddels failliete projectontwikkelaar Nieuwe Borg, er een puinhoop van gemaakt had.