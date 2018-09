Het aftellen kan beginnen voor Lars Vandevoordt (24) en Eline Meus (23) uit Wijer: volgende week krijgt Vlaanderen een inkijk in hun relatie in ‘Koppels’, een nieuw VTM-programma over vier koppels die tips krijgen voor een betere relatie en zichzelf filmen terwijl ze dat thuis in de praktijk brengen. Lars en Eline waren té nieuwsgierig om niet mee te doen.