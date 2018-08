Slachtoffers Pinkpop aan beterhand, “maar ze hebben nog lange weg te gaan”

De drie slachtoffers van een aanrijding na Pinkpop in juni zijn aan de beterhand. Dat zegt hun advocaat vandaag aan de Nederlandse krant AD. “Ze kunnen weer communiceren en proberen nu te herstellen.”

Na afloop van het festival reed een man uit Heerlen maandagnacht 18 juni vier festivalgangers aan bij de ingang van de camping. De jongeren zaten in het midden van de weg. Een 35-jarige vrijwilliger van het festival overleed, drie anderen raakten zwaargewond. Ze lagen een tijdlang in coma en verkeerden in levensgevaar.

Inmiddels kunnen de drie, een 30-jarige man uit Landgraaf en een man (26) en vrouw (23) uit Heerlen weer communiceren. “Gelukkig. Er is nog een lange weg te gaan, maar ze zijn positief”, zegt hun advocaat. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis, een ander is weer thuis terwijl de derde in een revalidatiecentrum verblijft. Een van hen is aan een rolstoel gebonden.

Te snel?

Nog voor het eind van het jaar zal de zaak wellicht voor het gerecht komen. Een rechter zal dan bepalen of de bestuurder van de witte bestelwagen schuldig is aan onvoorzichtig of roekeloos rijgedrag. De man had alvast niet gedronken en volgens de Nederlandse justitie handelde hij ook niet met opzet.

De advocaat van de drie slachtoffers zegt wel een getuige te hebben die de bestuurder “zeker 80 of 90 kilometer per uur” zag ‘rijden. Tijdens het festival gold er op die baan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De advocaat van de bestuurder wil niet op die verklaring ingaan omdat het onderzoek nog gaande is. De bestuurder houdt vol dat hij de festivalgangers niet had zien zitten op de weg.