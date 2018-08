Tom De Sutter en Sporting Lokeren verbreken contract “in onderling overleg”

Het huwelijk tussen Sporting Lokeren en Tom De Sutter zit er na twee seizoenen op. De aanvaller, die niet meer voorkwam in de plannen van trainer Peter Maes, verbrak zijn contract in onderling overleg met het Lokerse bestuur. Dat maakte de club uit het Waasland vrijdag bekend op zijn website.

De Sutter kwam in 2016 over van het Turkse Bursaspor. Bij Lokeren scoorde de 33-jarige aanvaller twaalf keer in 65 wedstrijden.

De Zottegemnaar maakte in 2006 zijn debuut in de Belgische eerste klasse bij Cercle Brugge. In 2009 versierde hij een transfer naar RSC Anderlecht, waarmee hij drie keer landskampioen werd en twee keer de Belgische Supercup won. Club Brugge kocht hem in de 2013 over van de Brusselaars en liet hem in 2016 vertrekken naar het Turkse Bursaspor. Met Club won De Sutter de Beker van België.