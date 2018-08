Debuut in mineur voor Denayer bij Lyon, Witsel niet voorbij Hannover

Rode Duivel Jason Denayer kreeg met zijn eerste basisplaats bij zijn nieuwe broodheer Olympique Lyon een vergiftigd geschenk in de openingswedstrijd van de vierde speeldag van de Ligue 1. Lyon verloor vrijdagavond in eigen huis met het kleinste verschil van OGC Nice. Axel Witsel en Dortmund kwamen op de tweede speeldag van de Duitse Bundesliga dan weer niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van Hannover.

Een afgeweken schot van Allan Saint-Maximin in de 50e minuut, meer had Nice niet nodig om de drie punten mee naar de Côte d’Azur te nemen. Jason Denayer, vorige week nog op de bank, speelde de wedstrijd uit voor Lyon, dat met zes punten vierde is in de stand. Nice staat na vier duels op de veertiende plek en heeft vier punten.

Witsel kan niet winnen

Foto: EPA-EFE

In Duitsland deelden Hannover en Dortmund de punten nadat hun duel met een brilscore eindigde. Axel Witsel maakte de 90 minuten vol bij Dortmund. De club uit Westfahlen is na twee speeldagen virtueel leider met 4 punten.