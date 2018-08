Dakwerker zwaargewond na val van 8 meter door dak in Riemst: “Dit had zo veel erger kunnen aflopen”

Riemst -

Dakwerker Eddy Coenegrachts (51) is zwaargewond geraakt na een val van maar liefst 8 meter door het dak van een bedrijfshal in Millen (Riemst). De man trapte door een golfplaat en viel op de betonnen vloer. “Vermoedelijk heeft hij meerdere gebroken ribben en wellicht ook een doorboorde long”, zegt broer en collega Jos Coenegrachts. “Maar dit had zo veel erger kunnen zijn.”